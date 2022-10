Immer mehr Flüchtlinge kommen: Braucht es jetzt Container-Wohnungen?

Die Stadt Ulm muss auf steigende Flüchtlingszahlen reagieren. Auch die Aufstellung von Wohncontainern wird jetzt in Erwägung gezogen.

Wegen des weiter anhaltenden Zuzugs von Flüchtlingen vor allem aus der Ukraine erwägt die Stadt Ulm Sporthallen zu belegen und Container aufzustellen. Wenn in den kommenden Wochen gleich viele Geflüchtete in Ulm ankommen sollten wie in den vergangenen, benötige die Stadt zusätzliche Unterkünfte für die kurz- und mittelfristige Unterbringung, sagte eine Sprecherin am Mittwoch.

So war die Kepler-Halle im Frühjahr als erste Unterkunft genutzt worden und wird möglicherweise ab November wieder belegt. "Wir wissen sehr wohl, dass dann viele, die auch aufgrund der Pandemie sportlich zurückstecken mussten, dies erneut tun müssten – was wir so lange wie möglich vermeiden wollen", sagte die für Sport verantwortliche Bürgermeisterin Iris Mann. Dennoch sei man dazu verpflichtet und sehe es zugleich als ein Gebot der Menschlichkeit, denjenigen, die vor Krieg und Not geflohen seien, die Hand zu reichen, so Mann.

Bis zu 50 Flüchtlinge kommen aktuell pro Woche in Ulm an

Aktuell kommen pro Woche bis zu 50 Geflüchtete in Ulm an. 2071 Menschen sind derzeit in städtischen Unterkünften untergebracht, davon 1027 in der Messe und in den Gemeinschaftsunterkünften. Doch auch privat bei Ulmerinnen und Ulmern sowie in angemieteten Wohnungen kommen Flüchtlinge unter.

Die Stadt prüfe derzeit auch, wo Container aufgestellt werden könnten. Im Alb-Donau-Kreis wurde ähnliches kürzlich in Blaustein getan. Entsprechende Entscheidungen sollen zeitnah in den Gremien getroffen und die Bürgerschaft anschließend informiert werden. Bis dort dann Container stehen und Personen einziehen werden, werde aufgrund von Lieferzeiten und Baurecht noch einige Zeit vergehen, heißt es.

Ulms OB Gunter Czisch appelliert an die Solidarität

Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) appelliert indes an die Solidarität der Ulmerinnen und Ulmer: "Wir sind uns bewusst, dass bebaubare Flächen in Ulm ein knappes und begehrtes Gut sind. In der aktuellen Situation, in der ein Krieg in Europa Menschen existenziell bedroht, müssen wir hier trotzdem pragmatisch vorgehen. Alle sollten ihren Beitrag leisten und ich freue mich, dass der Rückhalt und die Solidarität unter den Ulmerinnen und Ulmern so groß sind."

Lesen Sie dazu auch

In Ulm ist die Lage wie in vielen anderen deutschen Kommunen derzeit angespannt. Die Zahl der geflüchteten Menschen steigt zum einen wegen derjenigen, die aus der Ukraine fliehen; sie machen in Ulm ungefähr drei Viertel des Zuzugs aus. Zusätzlich kommen in letzter Zeit auch wieder mehr Geflüchtete aus Ländern wie Syrien und Afghanistan an.

Auch im Kreis Neu-Ulm ist die Situation, wie berichtet, "angespannt". Verschärft wurde die Lage durch den im September wieder eingeführten "Bayernausgleich", der zum Ziel hat, dass ukrainische Kriegsflüchtlinge aus quotenmäßig stärker belasteten Regionen in weniger belastete Regionen verteilt werden. Einen solchen "Ausgleich" gibt es auch in Baden-Württemberg. (AZ/krom)