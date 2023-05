Ulm

12:00 Uhr

Kultur-Biergarten Liederkranz eröffnet wieder: Das erwartet die Gäste

Plus Der Biergarten in der Ulmer Au war schon immer der heimliche Star. Nun geht's (teil-)saniert wieder los mit Kultur und Co.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Im Liederkranz-Kulturbiergarten riecht es nach Holz und frischer Farbe. Von den riesigen uralten Kastanienbäumen schneit es Blütenblätter, in einer Nische an der Wand piepst es aus einem Vogelnest. Es ist bestes Biergartenwetter – und im Kulturbiergarten Liederkranz geht es nach einem "Soft Opening" ab dem heutigen Mittwoch richtig los. Eine sechsstellige Summe sei investiert worden, erzählt Samuel Rettig, der den Biergarten für fünf Jahre von der Stadt Ulm gepachtet hat.

400 Plätze hat der Liederkranz in Ulm

Die Skaterrampe und der sauber hergerichtete und auf Sicherheit überprüfte Spielplatz locken ältere und jüngere Kinder von Besuchern – die selbst in den beiden Bereichen, einem Selbstbedienungsbereich mit Bierbänken und einem bestuhlten, bedienten Bereich, auf etwa 400 Sitzen Platz finden. Zu essen gibt es von Schwäbisch bis Vegetarisch – und mit der Speisekarte wie mit dem Kulturprogramm will Rettig die Stadt Ulm überzeugen, dass Investitionen in die Ende des 19. Jahrhunderts errichteten historischen Gebäude des Liederkranz (eine der Ulmer Biedermeier-Gesellschaften) Sinn hätten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen