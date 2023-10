In der Ulmer Au steht jetzt eine Sport-Box

Ein neues, öffentliches, kostenfreies Verleihangebote von Trainingsequipment, soll dem Menschen an der Donau in Ulm niedrigschwellig Sport im Freien treiben können.

Am kleinen Platz mit den vier roten Bänken direkt an der Donau steht sie nun, die Sport-Box. Der Oberbürgermeister der Stadt Ulm, Gunter Czisch und SSV-Präsident Willy Götz prüften jüngst die Box und deren Inhalt auf „Herz und Nieren“ zu testen.

Sport-Box wird vom SSV Ulm betreut

Nach einem kleinen, gemeinsamen Warm-Up, zu dem sich alle Gäste hatten mitreisen lassen, zeigten Trainer des SSV Ulm 1846, OB Czisch sowie dem Vereinspräsidenten, was man mit den Sportgeräten aus der Kiste, baugleich mit einer Beton-Unterbringung für Mülleimer, machen kann.

Nicht nur wie man effektiv mit einer Kettlebell trainiert, wissen die beiden nun. Das in der Sport-Box enthaltene Battlerope, eine Art schweres Tau, welches in Wellenbewegungen schnell geschwungen werden muss, wurde kurzerhand an den Bänken fixiert und mit viel Kraft vom Vereinspräsidenten geschwungen. Die unterschiedlich schweren Medizinbälle aus der Kiste kamen an der Eröffnungsfeier ebenfalls zum Einsatz.

Um das Trainingsequipment der Sport-Box eigenständig nutzen zu können, ist eine Registrierung in der App „sportbox - app and move“ notwendig. Jetzt muss man nur noch einen Zeitslot buchen und kann dann die Box über eine Bluetooth-Verbindung öffnen. Durch die vorherige Registrierung werden die Sport-Box und dessen Inhalt gleichzeitig vor Diebstahl und Vandalismus geschützt. Die Box ist mit einer effizienten Solarzelle ausgestattet, sodass die Technik stromautark funktioniert.

Die Stadt Ulm ist deutschlandweit eine von 150 Städten, welche den Zuschlag vom Deutschen Olympischen Sportbund für eine Sport-Box bekommen hat. In Kooperation mit dem SSV Ulm 1846 betreut die Stadt Ulm das Verleihangebot, der Verein füllt es mit Leben. (AZ)