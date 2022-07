In der Ulmer Friedrichsau herrscht jetzt 17 Tage Volksfeststimmung

Lokal Nach zwei Jahren Pause kommt die Ulmer Kirmes zurück. Mit bis zu 65 Meter hohen Fahrgeschäften passenderweise einem "Chaos Flughafen" und stolzen Bierpreisen.

Beim Thema "Stolze Bierpreise" auf dem Ulmer Volksfest widersprechen die drei Wirte sofort: die Maß Gold-Ochsen-Bier kostet in Ulm zwar zehn Euro - sei damit aber bis zu 3,80 Euro billiger als auf dem Münchner Oktoberfest. Bierzelte gibt es auf dem Ulmer Volksfest seit Jahren nicht mehr. Nun geht die von der Neu-Ulmer Firma VMV ("Volksfeste. Märkte. Veranstaltungen") organisierte Großveranstaltung noch einen Schritt weiter in Richtung Familienfreundlichkeit.