In der Ulmer Vesperkirche ist der Tisch gedeckt - mit mehr Tellern als sonst

Die Speisung in der Ulmer Pauluskirche geht in die 29. Ausgabe. Weil die Bedürftigkeit in der Region immer größer werde, nimmt der Bedarf zu. Die Kosten auch.

Das Team von Pauluskirchen-Pfarrer Peter Heiter freut sich über Zuspruch. Doch eigentlich wäre ihm weniger Besuch in der Vesperkirche lieber. Denn je mehr die günstigen Mahlzeiten nachgefragt werden, umso schlechter ist die Lage der Region. "Wir warten eine stärkere Inanspruchnahme dieses Jahr", sagt der Theologe. Die Zahlen der regionalen Tafelläden würden nahe legen, dass mehr Leute "in Bedürftigkeit gerutscht sind". Deswegen habe sich die Pauluskirche mit noch mehr Stühlen und Tischen auf noch mehr Kundschaft eingestellt. Am Donnerstag geht's los.

Statt 300 könne die Vesperkirche dieses Jahr - wenn Bierbänke zu Hilfe genommen werden - bis zu 400 Plätze bieten. So macht die Aktion bis zu 600 Mägen am Tag satt. Mehr Mahlzeiten bedeutet mehr Aufwand: Die 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien "sehr viel mehr als sonst". Nicht unbedingt, was die Köpfe angeht. Doch dieses Jahr würden alle und das auch öfter zum Einsatz kommen, was rechnerisch zu deutlich mehr helfenden Händen führe.

So viel kostet die Vesperkirche in Ulm

Grund für die erwartete höhere Nachfrage ist die Inflation. Doch die hungrigen Besucherinnen und Besucher würden davon nichts bemerken: Der Mindestbeitrag von 1,50 Euro bleibt genauso gleich, wie der Richtwert von fünf Euro pro Essen. Zu merken sei die Inflation allerdings überdeutlich in den Kosten, die die Vesperkirche auf sich lädt: "Wir müssen noch mehr Unterstützung auftreiben", sagt Heiter. Der Pfarrer rechnet mit 120.000 Euro. Die Summe sei allerdings nur einzuhalten, wenn die zugesagten Rabatte von unterstützenden Firmen tatsächlich so abgerechnet werde, wie im Vorfeld besprochen. "Sonst wird es deutlich mehr."

So sieht es in der Vesperkirche aus, wenn gegessen wird. (Archivfoto) Foto: Dagmar Hub





Für ganze vier Wochen, ab Donnerstag, 11. Januar, wird die Pauluskirche zum Restaurant. Und Treffpunkt. Klar sei es ein Ziel der Vesperkirche, Not zu lindern. Doch ausdrücklich spricht Heiter betont nicht von einer Armenspeisung. "Auch die Teilhabeist wichtig", so Heiter. Die erklärte Jahreslosung - "Alles, was wir tun, geschehe in Liebe" - stehe im Zentrum alles Handelns, betont der Pfarrer. Heiter freut sich auf die besondere Gemeinschaft, die aus der Zusammenkunft unterschiedlichster Menschen entsteht. Arm und Reich, Jung und Alt - gebildet oder ungebildet. "Die Gräben in unserer Gesellschaft wird immer tiefer, sie rückt immer weiter auseinander." Dem will die Vesperkirche etwas entgegensetzen. Denn eigentlich liege die Stärke der Menschen im Zusammenhalt. "Das leuchtet in der Vesperkirche besonders auf, darauf freue ich mich."

Das Essen kommt vom Ulmer Caterer Gastro-Menü

"Hervorragendes Essen", so Heiter, sei ein wunderbares Vehikel für die Förderung des Zusammenhalts. Der Ulmer Caterer Gastro-Menü passe mit seiner nachhaltigen, fairen regional-geprägten Konzept der Manufaktur, alles - von den Nudeln bis zum Pudding - selbst zu machen, zur Kirche. Das Premieren-Menü beginnt mit einer Kartoffel-Gemüsesuppe, gefolgt von Hackfleischbällchen mit Kräuterrahmsoße, Rotkohl und Salzkartoffeln sowie zum Pfirsich-Mandel-Joghurt als Nachtisch. Nicht der Favorit von Heiter, er bevorzugt vegetarische Gerichte. "Am liebsten mit Linsen."

300 Menschen helfen in der Vesperkirche. (Archivfoto) Foto: Alexander Kaya





Alle Jahre wieder möchte die Aktion der Vesperkirche möchte Beitrag leisten, um bedürftige und einsame Menschen zu unterstützen. Leitgedanke ist die Würde eines Menschen, unabhängig von dem, was er oder sie hat. So geschieht in der Vesperkirche das, was die Kirche seit Urzeiten gelebt hat: "Eine Mahlgemeinschaft unter Gottes Segen, in der alle an Leib und Seele satt werden", wie es die Kirchengemeinde in einer Ankündigung formuliert. Für die Ulmer Vesperkirche sind neben dem warmen Essen auch die Vespertüten zum Mitnehmen ein wesentlicher Bestandteil.

Auch OB Czisch und das Ulmer Theater sind beteiligt

Geöffnet ist bis einschließlich 7. Februar, täglich von 11.30 Uhr bis 15 Uhr und für das Mittagessen von 12 Uhr bis 14 Uhr. Auch der scheidende Oberbürgermeister Gunter Czisch hat sich angekündigt. Er will zusammen mit Peter Heiter musizieren: nach derzeitigen Plänen am Mittwoch, 25. Januar. Der OB am Schlagzeug, Heiter am Klavier. Auch Theater wird gespielt in der Vesperkirche "Kleiner Mann - was nun?", heißt es in Zusammenarbeit mit dem Ulmer Theater Sonntag, 21. Januar. "Das passt inhaltlich ideal zur Vesperkirche", sagt Heiter über die Aufführung, die um zehn Uhr beginnt.