In der Wengengasse hat die Zukunft der Ulmer Fußgängerzone schon begonnen

Plus Die Ulmer Einkaufsmeile ist in die Jahre gekommen. Nun soll die Attraktivität gesteigert werden, ein erster, neuer Abschnitt ist bereits fertig.

Hier glänzende Fassaden, ein intakter Belag, Sitzgelegenheiten und - inzwischen auch viel Grün. Dort glänzende Fassaden, aber kaum Grün, keine Sitzgelegenheiten und ein Stolperbelag. Der Vergleich der Sedelhöfe und der Ulmer Fußgängerzone ist schief. Nun soll auch das traditionelle Einkaufsquartier Ulms - was die öffentlichen Flächen angeht - auf den neusten Stand gebracht werden.