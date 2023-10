In der zweiten Ulmer Lyriknacht geht es um Träume und Traumata

Drei Lyriker, drei Bücher, eine Bühne: Unter der Regie von Christine Langer gelingt mit Nico Bleutge, Lisa Goldschmidt und Jan Wagner ein literarischer Abend erster Güte.

Auch in der zweiten Auflage wurde die von Autorin Christine Langer initiierte Ulmer Lyriknacht zum Hochgenuss für alle Literaturfreunde und Freundinnen. Auf dem Programm standen Lesungen von Nico Bleutge, Lisa Goldschmidt und Jan Wagner zu hören. Den Lyrikvorträgen der mehrfach ausgezeichneten Literaten schloss sich je eine Dialogrunde an, die Christine Langer und Udo Eberl abwechselnd moderierten. Langer setzte Ingeborg Bachmanns Zitat "Hätten wir das Wort, hätten wir die Sprache, wir bräuchten die Waffen nicht" an den Beginn des Abends, im Gedenken aller durch die Kriegsbedrohungen verstummten Autorinnen und Autoren.

Wie Krisen das Schreiben beeinflussen

Dazu passend stellte sie Jan Wagner die Frage, inwieweit auch sein Schaffen etwa durch den Ukrainekonflikt beeinflusst worden sei. Wagner glaubt, dass auf das Verstummen erst recht kreatives Schaffen einsetze: "Je grauenvoller es in einer Region zugeht, desto mehr wird weiter geschrieben." Gedichte seien etwas Existenzielles, das Schreibenkönnen bedeute, nicht ganz ausgeliefert zu sein. "In Krisenzeiten entsteht oft Weltliteratur", so Wagner. "Gedichte sind immer politisch, weil sie einladen, anders zu denken, sie nehmen sich die Freiheit heraus, das Unmögliche zu denken", befand der 1971 geborene Hamburger. Sein jüngster Gedichtband heißt "Steine & Erden". Was sein Publikum in Ulm zu hören bekam, waren amüsant ausgebreitete Alltagsbetrachtungen. Bei der an persisch-arabische Verskunst angelehnten Krähen-Ghasele ging es wortspielerisch um die Krähe, ein anderes Gedicht ahmte in witzigen Reimen das Morsen nach. Der Autor ist sich sicher: "Alles kann zum Gedicht werden, sie sind ein sprachlicher Kosmos."

Während Jan Wagners erzählerisch-verspielter Dichtkunst das Ringen um die Worte – wobei "weniger eher mehr" – kaum anzumerken ist, stellte sich die Lyrik von Nico Bleutge mit seinem jüngsten dreiteiligen Zyklus "schlafbaum-variationen" als komplexes Werk dar: mit dichter Sprache, seltenen oder neuen Wörtern, als Vermischung von Traumhaftem und Erlebtem. Der gebürtige Münchner lebt als freier Literaturkritiker in Berlin. In dem Gedichtband beschreibt er das Phänomen der Starenschwärme über Rom auf ihrem Weg in die Winterquartiere. Um sie zu vertreiben, werden sie durch Falken, künstliche Raubvogelschreie und Laserstrahlen abgeschreckt, was Bleutge in unwirklichen Bildern und abgehakten Formulierungen wider gibt. Zu seinem besonderen Umgang mit Wörtern gehört auch, dass er bekannte Vokabeln in neue Kontexte setzt und ihnen durch die Verfremdung eine andere Bedeutung gibt.

Ein Gedicht über die Geburt

Noch tiefer in das Geflecht aus Lyrischer Sprache und Dichterpsyche eintauchen konnte das Publikum mit der 1993 in Freiburg im Breisgau geborenen Lisa Goldschmidt. Die Lyrikerin und angehende Psychotherapeutin debütierte mit ihrem Gedichtband "Tage Fragmente". Im Gedicht "Sag Mutter, wo war ich" befasst sie sich mit der psychischen Geburt des Menschen, dem "Kleinianischen Baby". Die teils zu Fachwortschatz greifende Sprache wirkte auf eine Weise beklemmend, in den Augen der Autorin aber auch besonders lyrisch, indem sie meditative Zustände beschrieb. Im Nachgang zu Gedichten wie diesem war von "magischen Momenten" die Rede: "noch vor meiner geburt träumte ich./du warst der traum, mutter./noch im traum sprach deine stimme zu mir und sie schrie:/verlass mich nicht, schwimm nicht davon, seelenlos/wie du noch bist, von keinerlei strömung befangen./alles verfließt, schmilzt, verschwimmt, speist sich/aus quellen, deren ursprung ich verlor./eine winzige ablenkung genügt/und der traum faltet sich zu einem brief,/den niemand erwartet."

Dieter Kraus (Saxofon) und Bernhard Sinz (Flügel) gelang es perfekt, die Stimmung zu erfassen und musikalisch weiterzuentwickeln. Etwa beim "metrisch" veränderten Arrangement zum Song "Mountain And The Sea" oder dem abschließenden Libertango von Astor Piazzolla. Die inspirierenden Klänge zur Lyriknacht verhalfen den Veranstaltungen des Ulmer Lyriksommers zum gelungenen Schlussakkord.

Lesen Sie dazu auch

Die Veranstaltung von "Dichter dran" war eine Kooperation mit der Volkshochschule Ulm, der städtischen Kulturabteilung und Sponsoren und fand mit rund 60 Gästen im Club Orange des Albert-Einstein-Hauses statt.

Info: Die bei der Lesung vorgestellten Bücher sind in den Buchhandlungen Jastram und Aegis in Ulm erhältlich.