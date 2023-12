Stammt das Weihnachtslied "In dulci jubilo" aus einer Vision?

"In dulci jubilo" ist seit dem 14. Jahrhundert ein beliebtes Weihnachtslied. Woher es kommt, dafür hat der Ulmer Mönch Heinrich Seuse eine schwer zu glaubende Erklärung.

"In dulci jubilo" ist eines der ältesten Weihnachtslieder. Der Titel lautet übersetzt "In süßer Freude". Es wird seit dem 14. Jahrhundert gesungen. Der, der von sich sagte, das Lied in einer Vision mit den Engeln getanzt zu haben – der Dominikaner Heinrich Seuse – verbrachte die letzten 18 Jahre seines Lebens in Ulm.

Heinrich Seuse schrieb in alemannischem Deutsch viel über sein Leben und seinen Glauben auf, und er illustrierte die Texte mit Federzeichungen. Originalmanuskripte sind verloren, eine früheste erhaltene Kopie stammt aber sogar noch aus Seuses Lebzeiten. Daraus ist anzunehmen, dass sich der junge Mönch, der mit 13 Jahren – seiner sehr frommen Mutter nacheifernd – vom Vater ins Kloster eingekauft wurde, eine brutal kasteiende Askese und ein Leiden am Leben auferlegt hatte, das so gar nicht zum tänzerischen Rhythmus und der jubelnden Freude seines jubelnden Weihnachtsliedes passen will: Er habe eine rostige schwere Eisenkette um den Hals getragen, deckte sich auch in kalten Winternächten der Weihnachtszeit nicht mit einer Decke zu und trug Kupfernägel in der Unterhose, die bei jeder Bewegung Schmerzen verursachten, steht geschrieben. Er machte sich das Leben so schwer wie möglich, aß und trank nur das Überlebensnotwendige und züchtigte seinen Körper, wo immer es ging – auch durch Schlafentzug.

Mit Engeln tanzen zu den Klängen von "In dulci jubilo"

Vermutlich im März 1295, vielleicht auch im März 1297 am Bodensee als Sohn einer Patrizierfamilie geboren, suchte Seuse die Nähe zum leidenden Christus – und scheint sie in der Selbstbestrafung nicht wirklich gefunden zu haben bis zu jener Nacht des Jahres 1328, die er als Vision schildert: dass er von einem Engel eingeladen und an die Hand genommen worden sei, mit den Engeln zu tanzen – und wer würde nicht den überschwänglichen Walzerrhythmus aus "In dulci jubilo" heraushören, das Seuse dann notiert haben soll. Fortan scheint Seuse die Selbstzüchtigungen aufgegeben zu haben, auch wenn er weiterhin spartanisch lebte.

"In dulci jubilo" ist bis heute ein beliebtes Weihnachtslied. Viele Chöre haben es in ihrem Repertoire. Foto: Dagmar Hub

Was das alles mit Ulm zu tun hat? 1328 lebte der Dominikanermönch Heinrich Seuse noch als Lektor im Kloster in Konstanz. Das Amt wurde dem Schüler von Meister Eckhard - den er verteidigte, als dieser der Häresie beschuldigt wurde - nach ebensolchen Vorwürfen der Häresie aberkannt. 1348 wurde er – wohl in Folge übler Nachrede und aufgebrachter Verdächtigungen, er habe ein Kind gezeugt – ins Dominikanerkloster nach Ulm versetzt, das 1281 vor dem Osttor der Stadt gegründet worden war. Hier lebte und schrieb Seuse bis zu seinem Tod am 25. Januar 1366, rehabilitiert, als sich die Vorwürfe als unwahr herausstellten. So ist es nicht auszuschließen, dass in den Weihnachtstagen jener fast 18 Jahre, die Seuse in Ulm verbrachte, "In dulci jubilo" auch im Chorraum der Dominikanerkirche gesungen wurde – der heute noch steht und ins Haus der Begegnung integriert ist.

Heinrich Seuse wird noch heute als Seliger verehrt

Seuse wurde bereits zu Lebzeiten von manchen fast wie ein Heiliger verehrt. Er wurde an einem nördlichen Seitenaltar der Dominikanerkirche begraben. Ob es im späten Mittelalter eine richtige Wallfahrt zum Grab gegeben hat, ist umstritten – Hinweise gibt es zum Beispiel durch eine im 15. Jahrhundert in Ulm entstandene Druckgrafik des in einem Rosengarten knienden schon älteren Heinrich Seuse, unter der zu lesen ist, dass sich Ulm freue, sein Grab und Hab zu beherbergen. Zur Zerstörung des Grabes von Heinrich Seuse gibt es unterschiedliche Angaben. Einer zufolge wurde es beim Bau der an die Dominikanerkirche anschließende Dreifaltigkeitskirche im Jahr 1617 zerstört, einer anderen Erklärung nach erst im Jahr 1704 beim Versuch, es zu ergraben. In der katholischen Kirche wird Heinrich Seuse als Seliger verehrt.