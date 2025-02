Ulm in närrischer Hand: Das sind die Highlights am Wochenende

Am kommenden Sonntag ist es wieder soweit: Beim Ulmzug werden 12.000 Narren durch die Gassen ziehen und für Schabernack sorgen. Doch das ist nicht das einzige Highlight in diesem Jahr: Da heuer in Ulm das Ringtreffen des „Alemannischen Narrenrings“ stattfindet, ist die Innenstadt von Freitag, 7. Februar, bis Sonntag, 9. Februar, fest in närrischen Händen. Am Wochenende werden 50.000 Besucher in der Donaustadt erwartet.

Ein Höhepunkt am Freitag ist die Hexenrauhnacht: ein Schauspiel, das nur alle vier bis fünf Jahre bei einem Narrentreffen aufgeführt wird. Etwa 3000 Hexen werden vom Hexenmeister gerufen und sind auf und vor der Münsterplatz-Bühne, um der schaurigen Zeremonie beizuwohnen. In der Hexenbeschwörung führen auserwählte Hexengruppen ihre Brauchtumstänze vor. Im Anschluss feiern die Hexen im Party-Zelt weiter. Los geht die Hexenrauhnacht um 19.30 Uhr.

Am Samstag gibt es gleich mehrere Höhepunkte: Der Judenhof am östlichen Münster wird Schauplatz für traditionelle und historische Handwerkskunst. Verschiedene Aussteller zeigen ihre Kunst und verkaufen dargebotene Waren auf dem öffentlichen Narrenmarkt. Ein historisches Kinderkarussell bietet auch für die Kinder eine tolle Abwechslung. Um 9.30 Uhr wird der Narrenmarkt offiziell eröffnet.

Ab 12 Uhr werden im Rahmen des „UlmBeben“ auch Guggamusikgruppen den Narrenmarkt musikalisch bereichern. In Kooperation zwischen der Narrenzunft Ulm und den „Blech Beat Gugga“ aus Oberelchingen findet in regelmäßigen Abständen das „UlmBeben“ statt. 27 Guggenmusiken mit rund 1000 Musikern werden in der Innenstadt erwartet. Namhafte Formationen aus Süddeutschland und der Schweizer Region zelebrieren auf dem Judenhof, in den Sedelhöfen, auf der Sparkassen Ulm-Bühne auf dem Hans-und Sophie-Scholl-Platz, der SWU-Bühne in der Hirschstraße und im Narrendorf auf der Münsterportal-Bühne die närrisch-fetzige Musik. Das „UlmBeben“ startet um 12 Uhr.

Auch die kleinen Narren bekommen am Samstag ihren großen Auftritt beim Kinderumzug. Start ist um 13.33 Uhr am Kornhausplatz. Der Narrenwurm schlängelt sich dann durch das Hafenbad, die Herrenkellergasse über die Pfauengasse zum Narrendorf auf dem Münsterplatz. Am Abend, um 22 Uhr, gibt es eine Feuer-Show vor der Kulisse des Ulmer Münsters.

Bei Ulmzug am Sonntag ziehen ab 12.34 Uhr etwa 12.000 Narren vom Alemannischen Narrenring aus dem Bodenseegebiet, Allgäu und aus Oberschwaben sowie über 500 Musiker durch die Ulmer Innenstadt. Etwa vier Stunden lang werden 93 Narrengruppen vom östlichen Münsterbereich über den Judenhof, Bärengasse, Kornhausgasse, Hafenbad, Herrenkellergasse, Pfauengasse, Hirschstraße bis zum Münsterplatz ziehen und für ausgelassene Stimmung sorgen. (dtp)