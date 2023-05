Ulm

vor 31 Min.

"In Ordnung": Ulms Oberbürgemeister Czisch lobt kräftiges Plus bei Gehältern

Ein buntes Bild, eine einmütige Forderung: Der gewerkschaftliche 1. Mai stand ganz unter dem Zeichen der derzeit harten Tarifauseinandersetzungen, die in vielen Branchen geführt werden.

Plus Was ist Arbeit wert? Bei der Maikundgebung der Gewerkschaften stellte sich Ulms Bürgermeister hinter den hohen Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst.

Von Thomas Vogel Artikel anhören Shape

Die Löhne müssen steigen, und das nicht zu knapp. Diese Forderung zog sich wie ein roter Faden durch sämtliche Redebeiträge bei der Mai-Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes auf dem Ulmer Weinhof. Im öffentlichen Dienst, für den ein Abschluss kürzlich erzielt worden ist, kommt es zur Anhebung bei Löhnen und Gehältern von bis zu 16 Prozent. "Der Tarifabschluss ist in Ordnung", befand Czisch in seinem Grußwort: "Es braucht dieses wichtige Signal."

Schlangestehen vor dem Würstlesstand auf dem Weinhof, ein IG-Metaller verteilt Überraschungspillen: "Hilfe, ich bin in der Glückskeksfabrik eingeschlossen", steht auf dem Überraschungszettel, den eine solche Pille enthält. "Hoch mit den Löhnen, runter mit den Mieten", skandierte die DGB-Jugend auf dem Demonstrationszug, der sich zuvor eine Stunde lang durch die Ulmer Innenstadt schlängelte. Dass dann sogar OB Czisch den Schulterschluss mit der Arbeitnehmerseite probte, dürfte für nicht wenige der Teilnehmer an der Veranstaltung die größte Überraschung des Tages gewesen sein. Ein Signal, fuhr der OB fort, "vor allem für diejenigen, für die 50 Euro viel Geld sind". In Ulm herrsche Vollbeschäftigung, vergaß er nicht zu erwähnen. Arbeitgeber, die sich während der Coronakrise kulant gegenüber ihren Beschäftigten verhalten haben, hätten es heute leichter, Lücken im Personalstamm mit neuen Leuten zu füllen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen