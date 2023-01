In "Rechtes Denken" prallen extreme Weltanschauungen aufeinander

Das Akademietheater spielt Konstantin Küsperts "Rechtes Denken". Extremistisches Gedankengut wird in der Ulmer Inszenierung auf drei Ebenen seziert.

Im Herbst 2015, am Gipfelpunkt der Einwanderung von über einer Million Flüchtlingen und Migranten, kam Konstantin Küsperts Auftragswerk "Rechtes Denken" erstmals in Bamberg auf die Bühne. Jetzt zeigt die Akademie für darstellende Kunst das Stück in der Blackbox an der Zinglerstraße, inszeniert von Laura Federolf – mit einer Altersbeschränkung ab 16 Jahren.

Junge Erwachsene spielen – austauschbar – die Rollen von Jugendlichen in einem Stück, das nicht für Jugendliche unter 16 geeignet ist: Das klingt erstaunlich. Die Sprache des Stückes ist mitunter krass, und man tut sich beim Zuschauen bisweilen schwer mit einer Einordnung, mischen sich doch Szenen, die wie Persiflagen wirken, mit Anklagen an die Gesellschaft. Samuel Merolds Darstellung von Adolf Hitler lässt an Charlie Chaplins parodistisches "Der große Diktator" denken. Ob man Hitler kleinlachen darf, ist aber hier nicht die Frage.

Biblische Symbolik: Am Anfang steht der Apfelbaum

Am Anfang ist der Apfelbaum, im Stück symbolisiert durch einen Bonsai. Und am Anfang sind die Äpfel, im Stück aus Plastik. Und da ist die menschliche Gier, den eigenen Apfelgarten zu vergrößern und den Apfelbaum des Nachbarn sein Eigen nennen zu können, was den Wunsch nach Schutz des eigenen Apfelbaumes provoziert. Wer gibt die Regeln vor? Die eine Ebene sind Thomas Hobbes Theorien zur Staatlichkeit: Die Menschen schaffen sich einen Staat, um Strukturen für ein Zusammenleben zu haben, und geben die eigene Macht an ihn ab. Dieser Staat kann sich aber als verschlingender Dämon Leviathan erweisen, als Popanz, der ungerecht handelt, der ausgrenzt. Was dann?

Auf einer zweiten Ebene leben die überzeugten Antifaschistinnen Jasmin (Ariana Heinzelmann) und Püppi (Sara Rehm), die ein Theaterstück über die Gefahren rechten Denkens entwickeln wollen. Feindbild Nummer eins ist der "deutschnationale Pseudosilberrücken" Bertram (Leon Fritzenwenger), ein Mitglied einer Burschenschaft, der den neu in die Stadt gekommenen Studenten Casper in diese Verbindung einführen will. So sehr Jasmin Casper mit dem permanent wiederholten Spruch vom Ekzem am After, das dem Burschenschaftler vorzuziehen ist, demütigt – sie verliebt sich in ihn und scheitert damit an ihren eigenen Prinzipien. Dritte Ebene ist das entwickelte Theaterstück selbst, und in dessen Undifferenziertheit liegt eine Schwäche des Stückes. Hier gibt es nur Schwarz und Weiß, das rechte Denken sitzt im Reihenhaus, besteht aus Anton Wilhelm von Zuccalmaglios "Kein schöner Land in dieser Zeit", aus Heimattümelei und Tradition. Demgegenüber definiert sich Jasmin über den Irie-Révoltés-Songtext "Antifaschist für immer".

Inszenierung leidet an zu viel klischeehafter Darstellung

Im Holzschnittartigen, im Klischeehaften und Plakativen liegt das Problem: Charaktere werden durch Optik in Schubladen einsortiert, sodass auf den ersten Blick kenntlich ist, wer wo steht. Lodenjacke und bayerische oder sächsische Dialekte versus lila Haare definieren tumbes, Pediga-nahes - oder eben weltoffenes Denken. Außen vor bleibt hier das weltweite und gerade 2022 brandaktuelle Phänomen der Gier nach dem Apfelbäumchen des anderen - eben ein Thema, das so alt ist wie die Menschheit, und das auch in einer globalisierten Welt allgegenwärtig ist. Andererseits enthält das Stück so wahre Sätze wie den, dass das Böse als mögliche Handlungsoption in jedem Menschen existiert, und der Text spielt auf die Anfälligkeit gerade Jugendlicher für extremistisches Gedankengut in einer hyperkomplexen Welt an, die durch die Globalisierung auch an Gewissheiten verloren hat. Die Sehnsucht nach Gemeinschaft kann in – verschiedene – extremistische Strudel führen.

Dass die gespielten Personen wenig Authentizität haben, dürfte gewollt sein und wird durch die wechselnde Besetzung zum Beispiel am Familientisch gefördert. Und das Ende? Eine Lösung? Die gibt das Stück nicht vor. Vielleicht existiert sie nicht. Aber Anlass zur Diskussion, zur privaten wie zur öffentlichen, gibt das Stück gewiss.

Info: Weitere Aufführungen des Stückes gibt es am 14., 19., 20. und 21. Januar.