Ungewöhnlicher Rekord: Das erste barrierefreie WC an einer deutschen Autobahn

Lokal Heute normal, damals ganz neu: 1980 entstand bei Ulm das erste barrierefreie WC an einer deutschen Autobahn. Die Geschichte der Betreiberfamilie trug dazu bei.

Mit Mitte 30 saß Gertrud Mössner im Rollstuhl, die Multiple Sklerose hatte sie immer weiter eingeschränkt. "Da war man sensibilisiert", sagt ihr Sohn Markus Mössner, einer von drei Geschäftsführern des Hotels Seligweiler. Im Rasthaus, das zu dem Betrieb an der bayerisch-baden-württembergischen Landesgrenze gehört, befand sich das erste barrierefreie WC an einer deutschen Autobahn. Das hat auch mit Gertrud Mössner zu tun.