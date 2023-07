Ulm

16:02 Uhr

In Seligweiler können E-Auto-Fahrer leere Batterien tauschen lassen

In der ersten Augustwoche geht die Batteriewechselstation der chinesischen E-Auto-Marke Nio in Seligweiler in Betrieb.

Plus Fünf Minuten, dann kann die Fahrt weitergehen: Der chinesische Anbieter Nio setzt auf Tauschen statt Laden. Das wird an der A8 bei Ulm möglich. Was noch kommt.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Tesla und EnBW haben hier bereits Ladeparks für Elektroautos errichtet. Doch wer künftig seinen Wagen der Marke Nio mit leerer Batterie auf die Raststätte Seligweiler lenkt, kann nach rund fünf Minuten wieder weiterfahren. Der chinesische Anbieter, in Deutschland erst seit Oktober 2022 auf dem Markt, setzt auf Batteriewechselstationen. Die Anlage in Ulm ist die zweite in der Bundesrepublik, ein dichtes Netz soll entstehen. Und auch hier soll sich noch einiges ändern.

Die schwarze Asphaltfläche vor der garagenähnlichen Batteriewechselanlage trägt weiße Markierungen. Das Auto erkennt die Zeichen und parkt von hier aus autonom in der Station ein. Dort wird das Fahrzeug aufgebockt, Schrauben werden gelöst, die leere Batterie wird herausgenommen und ein neuer, voller Akku eingesetzt. Nach rund fünf Minuten kann das E-Auto weiterfahren. Die leere Batterie wird wieder aufgeladen, 13 Stück sind im "Batteriehotel" der Station gelagert. Mit dem eigens entwickelten Tauschsystem hat Nio ein Alleinstellungsmerkmal, die Akkus gibt es in zwei Stärken. Mit 75 Kilowattstunden für 400 Kilometer und mit 100 Kilowattstunden für 500 Kilometer Reichweite. Eine dritte Reihe mit 150 Kilowattstunden soll dazukommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen