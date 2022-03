Ulm

06:00 Uhr

Stolpersteine in Ulm erinnern nun auch an Verwandte Albert Einsteins

Plus 20 weitere Stolpersteine verlegt Künstler Gunter Demnig in Ulm. Sie erinnern an Opfer von NS-Verbrechen. Rabbiner Trebnik warnt vor Entwicklungen der Gegenwart.

Von Andreas Brücken

Mit ihrer glänzenden Oberfläche sehen die Stolpersteine aus wie Schmuckstücke im Straßenpflaster. Jeder einzelne jedoch soll namentlich an die unfassbaren Tragödien erinnern, die den Menschen durch die Verbrechen des Nationalsozialismus zugefügt wurden. Rund zehn Quadratzentimeter groß sind die Betonklötze mit Messingplatten, in die Name und die Lebens- und Sterbedaten eines Opfers des NS-Regimes eingraviert sind. Der Kölner Künstler und Stolpersteine-Initiator Gunter Demnig setzte in Ulm 20 weitere Stolpersteine und erweiterte damit das größte dezentrale Mahnmal der Welt.

