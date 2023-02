Westerheim

Hoch-Entaster auf Campingplatz in Westerheim gestohlen

An einem Campingplatz in Westerheim hat ein Unbekannter am Dienstag ein Gartenarbeitsgerät gestohlen.

In Westerheim (Alb-Donau-Kreis) wurde am Dienstag ein Hoch-Entaster der Marke Stihl im Wert von circa 1000 Euro gestohlen. Ein Mitarbeiter des Campingplatzes hat dort Bäume entastet und das Gerät gegen 13 Uhr außerhalb seines Sichtfelds liegen lassen. Nach einer halben Stunde kam er zurück, aber der Hoch-Entaster war nicht mehr auffindbar, teilt die Polizei in Laichingen mit. Die Suche nach dem Dieb haben die Beamten bereits gestartet. (AZ)

