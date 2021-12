Ulm

16:15 Uhr

In Ulm-Wiblingen brennt ein Altkleidercontainer

Unbekannte sollen am Dienstag in Wiblingen ein Feuer gelegt haben. Ein Zeuge beobachtete am Brandort drei Jugendliche.

Gegen 21.30 Uhr brannte ein Altkleidercontainer beim Wiblinger Ring an der Bushaltestelle Kemptener Straße. Ein Zeuge beobachtete nach Polizeiangaben drei dunkel gekleidete Jugendliche, die von dort in Richtung Wohngebiet Brandäcker flüchteten. Die Feuerwehr löschte die brennenden Kleider. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen, beziffert nun den genauen Sachschaden und sucht die Täter. (AZ)

