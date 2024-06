Ulm

06:00 Uhr

Indianerdorf in Ulm steht vor ungewisser Zukunft

Seit Jahrzehnten beliebt in der Region: Im Kinder-Indianerdorf Samen haben ganze Generationen von Schulklassen Spaß gehabt und gelernt. Wie es weitergeht, ist ungewiss.

Plus Fern von allem und doch so nah an der Stadt: Im Ulmer Ruhetal liegt ein Ausflugsziel, das aus Zeit und Ort gefallen scheint. Doch das Indianerdorf droht im Paragrafendschungel unterzugehen.

Von Oliver Helmstädter

Im Ruhetal wird seit fast 20 Jahren in einem Dorf namens Samen das einfache Leben gepflegt. Doch der neue Häuptling sieht die Zukunft des beliebten Ausflugsziels für Familien und ganze Schulklassen gefährdet.

Der vor zwölf Jahren entstandene gemeinnützige Verein wird inzwischen von Danny Dirscherl, 32, geführt, der zusammen mit seinem Vorgänger Siggi Schlafke diesen alternativen Lernort vor den Toren Ulms im Grünen unweit des Lehrer-Tal-Wegs aufbaute.

