Ulm

17:00 Uhr

Indie-Rock-Band Kaffkiez: "Vor drei Jahren hätte ich das niemandem geglaubt"

Plus Donnerstag tritt Kaffkiez im Ulmer Zelt auf, schon lange ist der Abend ausverkauft. Was die Band über den eigenen Erfolg sagt und an kleineren Konzerten schätzt.

Von Annemarie Rencken

Viele der Hallen, in denen sie früher ihre Idole gesehen haben, füllen sie mittlerweile selbst: Die Indie-Rock-Band Kaffkiez aus Rosenheim hat sich in den vergangenen Jahren vom Geheimtipp zu einem der Acts gewandelt, für den Fans auch gerne einmal mehrere Stunden anstehen. Als Kaffkiez Anfang des Jahres auf kleine Akustiktour ging – bei der die Band immer nur einen Tag vorher ankündigte, in welcher Stadt sie auftreten werde – wusste das Team erst nicht, ob überhaupt viele Leute kommen würden. Ob das Konzept aufgehen und es überhaupt "eine Welle" machen würde, wie es Pianist Johannes Gottwald im Interview mit unserer Redaktion ausdrückt.

Am Ende standen schon bei ihrem ersten Akustik-Konzert in Jena knapp 1000 Leute vor der Tür – von einem Location, in dem nur etwa 200 Menschen Platz hatten. Alle anderen mussten sie wohl oder übel wegschicken, was "ein bisschen weh getan hat", sagt Gottwald. Gleichzeitig sei es für die Band "super cool gewesen zu sehen, dass der ganze Plan so aufgegangen ist". Auch die Karten für ihren Auftritt im Ulmer Zelt am kommenden Donnerstag sind schon lange ausverkauft.

