Ulm

13:08 Uhr

Infotag zum Thema Darmkrebs in Ulm

Blick in den Darm: Was bei diesem begehbaren Modell ganz einfach ist, braucht im echten Leben einen Eingriff unter Narkose.

Noch immer werden jedes Jahr 70.000 Menschen in Deutschland mit der Diagnose Darmkrebs konfrontiert. Die Uni Ulm will diese Diagnose per Vorsorge verhindern.

Diagnose Darmkrebs: Die Heilungschancen für Betroffene haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Auch fortgeschrittene, bösartige Tumore des Dickdarms können mit modernen Methoden sehr gut behandelt und geheilt oder über einen langen Zeitraum bei guter Lebensqualität stabilisiert werden. Ganz entscheidend für die Vermeidung von Darmkrebs ist die Vorsorge. Uni Ulm informiert in der Neuen Mitte über Darmkrebs Die Informationsveranstaltung zum bundesweiten Darmkrebsmonat März 2023 steht deshalb unter dem Motto „Macht’s wie ich! Geht zur Vorsorge! Darmkrebs ist vermeidbar.“ Zu Beginn des Aktionsmonats laden die Darmzentren des Universitätsklinikums Ulm und des Bundeswehrkrankenhauses zusammen mit den niedergelassenen Gastroenterologen und Gastroenterologinnen der Umgebung zu einer Informationsveranstaltung ein. Beginn ist am Samstag, 4. März, um 10 Uhr im Sparkassenstudio Neue Mitte in Ulm. Ende ist etwa um 12.30 Uhr. Das detaillierte Programm finden Sie hier. Schwerpunkte der Veranstaltung bilden Vorsorgemaßnahmen und Therapiemöglichkeiten im breiten Spektrum der endoskopischen Therapien, der modernen chirurgischen Therapie bis hin zu den wichtigen Aspekten der Bewegungs- und Ernährungstherapie. Ein Anliegen ist es außerdem, über das generelle und spezielle Risiko von Angehörigen von an Darmkrebs Erkrankten zu informieren. (AZ)

