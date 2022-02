Ulm

15:37 Uhr

Initiative spendet Geld pro Person, die an "Corona-Spaziergang" teilnimmt

So sah es beim Spaziergang gegen die Corona-Maßnahmen am vergangenen Freitag in Ulm aus.

Plus Die Aktion läuft unter dem Namen "Impfpatenschaft". Das Geld geht an die Unicef-Impfkampagne Covax, die allen Menschen eine Corona-Impfung ermöglichen will.

Von Sebastian Mayr

Gleich viele Spenderinnen und Spender wie Spaziergängerinnen und Spaziergänger – das ist das Ziel. Am Freitag, 11. Februar, startet die Aktion. In anderen Städten läuft sie bereits. In einer Mitteilung der Initiatoren heißt es: "Die Initiative "Impfpatenschaften für Querdenker" setzt den allwöchentlichen Spaziergängen etwas sinnstiftendes entgegen: Je mehr Menschen an den Spaziergängen teilnehmen, desto mehr Menschen werden geimpft." Profitieren sollen Arme, denen durch eine Kampagne der Unicef ein Vakzin gegen Covid-19 zur Verfügung gestellt werden soll.

