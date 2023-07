Ulm

Initiative verschenkt 300 Bäume an Privatleute in Ulm

Plus Die Aktion einer privaten Ulmer Initiative soll helfen, die Hitze in der Stadt zu verringern. Bei Bedarf gibt es Beratung und sogar Hilfe beim Einpflanzen.

Aus dem Freundeskreis heraus entstand die Idee – inzwischen haben Ulmer Bürgerinnen und Bürger schon rund 150 Bäume bestellt, die die Initiative "go plant a tree" verschenkt. Gepflanzt werden sollen sie in privaten Gärten, wo die Gewächse einen Beitrag gegen die Klimakrise und die Hitze in der Stadt leisten sollen. Ermöglicht wird die 30.000 Euro teure Aktion durch die Stadt und den Einsteinmarathon. Das Initiativteam hilft auch bei der Auswahl des richtigen Baums.

Holger Engels gehört zu den Köpfen hinter der Idee. Er kann aufzählen, was Bäume bewirken können, zum Beispiel: "Die Temperatur unter einem Baum ist gleich mal fünf Grad niedriger als in der Umgebung." Feinstaub werde gefiltert, CO₂ gebunden, Luftfeuchtigkeit gespeichert und Schatten gespendet. Engels' Mitstreiterin Andy Bleichner erzählt, wie die Gruppe zu ihrem Plan kam. Auf öffentliche Plätze und Unternehmensgrundstücke habe man als private Initiative ja keinen Zugriff: "Also wollten wir Bäume verschenken, die in privaten Gärten gepflanzt werden."

