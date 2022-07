Inklusive Schreibwerkstatt bei Ulmer Lyriksommer

In dieser Schreibwerkstatt im Rahmen des Ulmer Lyriksommers begegnen sich Erwachsene mit und ohne Behinderung. Ihr kreatives Potenzial für poetisches Schreiben soll gefördert werden, sie sollen darin unterstützt werden, ihren persönlichen Stil zu entwickeln. Der Kurs findet am Donnerstag, 7. Juli, von 15 bis 18 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist per Mail an wandelmut@ulmer-lyriksommer.de möglich. Den Leiterinnen des Kurses geht es darum, sich auszuprobieren und auszudrücken und innere Spielräume zu entdecken. (AZ)