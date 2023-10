Ulm

vor 17 Min.

Innovations-Ideen für den Ulmer Lederhof werden verzweifelt gesucht

Der Ulmer Lederhof hat sich in den vergangenen Jahren zu einem sozialen Brennpunkt entwickelt. Das soll sich nun ändern: Beim Wettbewerb "Attraktiver Lederhof" werden innovative und digitale Ansätze gesucht, mit denen dieser Ort sicherer und attraktiver gestaltet werden kann.

Plus Trinkgelage, Drogen und Lärm. Das Areal an der Blau bietet alle Voraussetzungen für einen Angstraum. Ein Wettbewerb soll die Lage verbessern.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Die Stufen an der Blau zwischen Xinedome, Parkhaus und Galeria Kaufhof haben auf den ersten Blick durchaus etwas Idyllisches. Auf den zweiten Blick – und durch Gespräche mit Anwohnenden – werden die Probleme aber überdeutlich. Der Bereich am Rondell des Parkhauses und die Stufen bieten nicht nur Platz, um das Spaghetti-Eis der nahen Eisdiele Dall'Asta zu genießen. Allerlei Gelage spielen sich hier regelmäßig ab, immer wieder werden Spritzen von Drogenkonsumenten gefunden. Dieser "Angstraum" soll durch digitale Kreativität schöner werden.

Wettbewerb "Attraktiver Lederhof" soll die Lage verbessern

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch betont bei der Vorstellung des Wettbewerbs "Attraktiver Lederhof", dass sich die Lage auch so gebessert habe. "Kriminalität ist nicht tolerierbar", sagt das Stadtoberhaupt, auch um zu betonen, dass kein Wettbewerb grundlegende gesellschaftliche Probleme lösen könne. Es sei nun mal Tatasche, dass bis zu 600 Menschen mit einem Drogenproblem auf eine Praxis in Ulm angewiesen seien. "Auch das ist ein Teil des Gesundheitswesens." Aber ein Teil, der in Ulm für Probleme mit Suchtkranken sorge, weil sich zunehmend Praxen dem Thema Drogenersatztherapie entziehen würden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen