So will die Ulmer Frauenklinik Brustkrebs schonender und wirksamer behandeln

Es ist eine Urangst von Frauen, vor einem Arzt zu sitzen und die Diagnose „Brustkrebs“ zu erhalten. Verstärkt wird diese Angst durch Beispiele Prominenter, die – oft noch in jüngeren Jahren – an Brustkrebs gestorben sind, erklärt Wolfgang Janni, Ärztlicher Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Universitätsklinikum Ulm. Doch inzwischen sind rund 90 Prozent der Brustkrebserkrankungen heilbar. Im Fokus der Therapie steht in Ulm heute eine personalisierte und individualisierte Brustkrebsbehandlung.

