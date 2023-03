Ulm

06:15 Uhr

Insolvenz bei Peek & Cloppenburg: So geht es am Ulmer Standort weiter

Noch ein großer Ulmer Einzelhändler gerät in Turbulenzen. Nach Galeria sucht auch Peek & Cloppenburg Rettung in einem Schutzschirmverfahren. Doch der Umbau geht weiter.

Während Peek & Cloppenburg Rettung unter einem Schutzschirmverfahren sucht, wird die Filiale in Ulm saniert. Die Arbeiten gehen weiter, betonen die Makler hinter "Urban Eight".

Es gibt angenehmere Arbeitsbedingungen: Bei Peek & Cloppenburg in Ulm wird gleichzeitig renoviert, verkauft und über die Folgen des Schutzschirmverfahrens spekuliert. Aussagen der Ulmer Filialleitung, wie es weitergeht, sind mit Verweis auf die Zentrale in Düsseldorf allerdings nicht zu bekommen. Doch von anderer Stelle hat unsere Redaktion Details zu dem Projekt in Ulm erfahren.

