Ulm

vor 21 Min.

Insolvenz von Shisha Cloud: Nachfolger im Ulmer Laden eröffnet

Shisha Cloud ist raus, Pera Place kommt. Wasserpfeifen stehen auch in Zukunft in der Wengengasse 14 in Ulm im Fokus.

Plus Das Shisha-Ladengeschäft von Dennis Quintenz in Ulm ist zu. Doch ähnlich geht es hier in der Wengengasse bald weiter.

Von Oliver Helmstädter

Im Istanbuler Hotel Pera Palace schrieb Agatha Christie ihren Roman „Mord im Orient-Express“. Ganz ähnlich heißt das neue Ladegeschäft, dass in der Wengengasse 14 bald eröffnen wird.

"Pera Place" steht in den abgeklebten Schaufenstern des ehemaligen Wasserpfeifenshops Shisha Cloud. Dass es hier neben Snacks auch in Zukunft Wasserpfeifengenuss geben wird, ist dem Zusatz Hookah zu entnehmen - einem auf dem indischen Subkontinent gebräuchlichen Namen für Shisha.

