Ulm

vor 44 Min.

Installation statt Tanztheater: Romeo und Julia im Stadthaus

Mit dieser Installation erinnert die "Strado Compagnia Danza" im Stadthaus an sich.

Plus Die "Strado Compagnia Danza" verschiebt ihre Premiere, einen Ausgleich bietet das Tanzensemble im Stadthaus und im Internet. Und es gibt Pläne für den Sommer.

Von Dagmar Hub

Von Romeo und Julia hatte Domenico Strazzeris "Strado Compagnia Danza" in diesem Jahr in ihrem Tanztheaterabend im Stadthaus erzählen wollen, der traditionell kurz vor Silvester Premiere feiert. Auf andere Weise hat sich Domenico Strazzeri dem durch Shakespeares Tragödie von Leidenschaft und Tod der beiden liebenden jungen Menschen weltberühmt gewordenen Stoff angenähert - mit Überlegungen, was denn aus dem Paar ohne die Tragödie geworden wäre, nämlich dann, wenn sie ihre Liebe hätten leben können. Szenen einer Ehe?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen