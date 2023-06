Integratives Festival will Grenzen des Normalen hinter sich lassen

Plus Im Roxy findet ab dem 22. Juni das Theaterfestival "1000 Wege" statt. Gastgruppen aus Bremen, Südtirol und der Schweiz sind mit dabei. Das ist das Programm.

Fünf Jahre ist es her, erzählt Eva Ellerkamp, dass ihr die Vision eines inklusiven Theaterfestivals im Kopf umzugehen begann. Erste Ideen wurden entwickelt, doch dann kam Corona. Jetzt aber wird es das Festival "1000 Wege" geben – vom 22. bis 25. Juni holen Eva Ellerkamp, Leiterin des integrativen „Heyoka“-Theaters, und der Schauspieler und Musiker Simon Reimold besondere inklusive Produktionen aus den Bereichen Theater, Film und Musik aus dem deutschsprachigen Raum nach Ulm.

"1000 Wege" soll eine Einladung sein, die Grenzen des "Normalen" für ein paar Festivaltage zurückzulassen und Neues auszuprobieren – unterschiedlichste Wege, zu leben und zu sein. Knapp wurde es am Ende zeitlich, denn die Zusage des Hauptsponsors "Aktion Mensch" kam erst im November, sodass Eile angesagt war; weil aber die Gastgruppen größtenteils schon vorher angefragt waren, klappte es schließlich noch, alle am Festivalwochenende nach Ulm zu bekommen.