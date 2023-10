Intendant Kay Metzger wird das Theater Ulm verlassen

Kay Metzger verlängert seinen Vertrag als Intendant des Ulmer Theaters nicht. Das sagt er zu seinem geplanten Weggang.

Intendant Kay Metzger wird das Ulmer Theater im Sommer 2026 verlassen. Damit läuft sein 2021 verlängerter Vertrag regulär aus. Für Metzger ende damit eine über 25-jährige Wegstrecke, während der er durchgehend als Intendant an drei Mehrspartenhäusern tärig war. Die Entscheidung, 2026 zu gehen habe aber nichts mit Amtsmüdigkeit zu tun, schrieb Metzger an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ulmer Theaters gewandt. "Mit Erreichen der Regelaltersgrenze halte ich es persönlich für richtig, die Verantwortung für solch ein wichtiges und forderndes Amt mit Demut und Dankbarkeit vertrauensvoll in jüngere Hände zu geben", so Metzger in der Hausmitteilung weiter.

Er wisse, dass jeder Intendantenwechsel Unruhe in das sensible Gefüge eines Theaters bringe und Ängste schüre, insbesondere bei den Kolleginnen und Kollegen, die befristete Verträge haben, betont Metzger. Er setze aber darauf, dass die Entscheidungsträger während der Findungsphase dem Aspekt der sozialen Kompetenz besondere Aufmerksamkeit schenken und den Bewerberkreis für die hohe Güte der Ensembles sensibilisieren.

Überregionaler Opernerfolg mit "Tristan" am Theater Ulm

Kay Metzger trat im Sommer 2018 die Nachfolge von Andreas von Studnitz an. Der hervorragende Publikumszuwachs, den das Haus in den ersten eineinhalb Jahren seiner Tätigkeit erleben durfte, wurde durch die Pandemie schmerzlich ausgebremst. Gleichwohl gelang es ihm und seinem Team, das traditionsreiche Mehrspartenhaus auch in diesen schwierigen Zeiten künstlerisch erfolgreich auf Kurs zu halten. Mit der Uraufführung der Oper "La Légende de Tristan" von Charles Tournemire im Dezember 2022 gelang Metzger ein überregionaler Erfolg. Bei der Kritikerumfrage der Fachzeitschrift Opernwelt wurde diese Produktion zur Uraufführung des Jahres gewählt und für den "International Opera Award" in der Kategorie "Wiederentdecktes Werk" nominiert.

Noch hat Metzger aber einiges am Theater Ulm vor sich. Die komplexen Vorbereitungen für die Uraufführung des letzten Werkes von Tournemire, die Oper "Il poverello di Assisi" über den heiligen Franziskus, laufen bereits; genauso wie die Planungen für die kommende Spielzeit. Metzgers Wunsch: Dass die Höhergruppierung des Philharmonischen Orchesters zum B-Ensemble noch vor seinem Weggagn gelingt.

In der laufenden Spielzeit wird Kay Metzger "Parsifal" (24. März 2024) von Richard Wagner und "Lessons in Love and Violence" (8. Juni 2024) von George Benjamin inszenieren. (AZ)