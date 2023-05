Ulm

Internationaler Museumstag: Ein Rundgang durch Ulm und Neu-Ulm

Plus Vor allem das neue Einstein-Museum macht die Menschen neugierig, bietet es doch eine besondere Gelegenheit. Was noch zu sehen war.

In der Stadt war am Sonntagmorgen noch wenig los, aber vor dem zukünftigen Museum "Die Einsteins" am Weinhof bildete sich am Internationalen Museumstag bereits eine lange Schlange von Menschen, die von Sabine Presuhn durch das Haus geführt werden wollten. 17 Museen in Ulm und Neu-Ulm und im Landkreis (plus Museum Villa Rot) beteiligten sich am Ulm/Neu-Ulmer Ableger des Internationalen Museumstages.

Die Neugier auf das Einstein-Familienmuseum, das im kommenden Jahr eröffnet wird, war sicher auch deshalb so groß, weil das nach der Gaststätte Zum König von England "Engländer" genannte spätgotische Haus wegen des Umbaus geschlossen ist und sich nun noch praktisch leer als Gebäude erspüren lässt. Zuletzt beherbergte das Haus das Europabüro "Europe direct". Spuren des barocken Umbaus des Hauses in die Gaststätte sind vor allem im Eingangsbereich zu entdecken, und zudem: Hier lebten und arbeiteten Einsteins engste Verwandte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

