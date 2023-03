Ulm

17:45 Uhr

Irish-Folk-Band Cara feiert Bühnenjubiläum im Roxy

Plus 20 Jahre machen Cara schon feinsten New Irish Folk. Am 15. März kommen sie nach Ulm. Wir verlosen Tickets für das Konzert.

Cara zählen international zu den bekanntesten und erfolgreichsten Vertretern des "New Irish Folk". Sie verweben moderne Einflüsse und eigenes Songwriting mit den traditionellen Wurzeln ihrer Musik. Die multinationale, mit zwei Irish Music Awards und zahlreichen weiteren Preisen ausgezeichnete Celtic-Folk-Band feiert 20-jähriges Bühnenjubiläum und kommt auf ihrer aktuellen Tour auch ins Roxy. Hier können Sie Karten gewinnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

