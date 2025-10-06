Icon Menü
Ulm: Ist die Prälaturstelle in Ulm schon bald Geschichte? Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen

Ulm

Ist die Prälaturstelle in Ulm schon bald Geschichte? Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen

Wenn die Ulmer Prälatin Gabriele Wulz demnächst in den Ruhestand wechselt, soll ihre Stelle nicht wieder besetzt werden. Wie es dann genau weitergeht, ist noch unklar.
Von Dagmar Hub
    •
    •
    •
    Fällt die Prälaturstelle in der Donaustadt mit dem höchsten Kirchturm der Welt weg?
    Fällt die Prälaturstelle in der Donaustadt mit dem höchsten Kirchturm der Welt weg? Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Das letzte Wort über die Prälatur Ulm ist noch nicht gesprochen: Die Landessynode der evangelischen Kirche in Württemberg hatte im Juli kurzfristig und überraschend beschlossen, die Prälaturstelle in Ulm mit dem Ruhestand der langjährigen Prälatin Gabriele Wulz nicht wieder zu besetzen, was in Ulm für Entsetzen gesorgt hatte. Demnach wird die Leitungsfunktion in Ulm, wie auch die Stelle der Ende 2026 in den Ruhestand gehenden Stuttgarter Prälatin Gabriele Arnold, nicht neu ausgeschrieben.

