Ist die Prälaturstelle in Ulm schon bald Geschichte? Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen

Das letzte Wort über die Prälatur Ulm ist noch nicht gesprochen: Die Landessynode der evangelischen Kirche in Württemberg hatte im Juli kurzfristig und überraschend beschlossen, die Prälaturstelle in Ulm mit dem Ruhestand der langjährigen Prälatin Gabriele Wulz nicht wieder zu besetzen, was in Ulm für Entsetzen gesorgt hatte. Demnach wird die Leitungsfunktion in Ulm, wie auch die Stelle der Ende 2026 in den Ruhestand gehenden Stuttgarter Prälatin Gabriele Arnold, nicht neu ausgeschrieben.
Ulm
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden