Iveco kauft Nikola Anteile an Unternehmen in Ulm ab

Iveco wird das zusammen mit Nikola gegründete Joint Venture in Ulm komplett übernehmen. Das kommt einem Europa-Rückzug des US-Herstellers für Trucks mit alternativen Antrieben gleich.

Die beiden Unternehmen Iveco Groupund die Nikola beabsichtigen laut einer gemeinsamen Presseerklärung, in eine neue Phase ihrer Partnerschaft einzutreten. Die kommt aber eher einer Distanzierung gleich: „Jedes Unternehmen ist nun bestrebt, seinen eigenen Fokus auf den Schwerlastverkehr zu schärfen.“

Iveco hält an Produktion in Ulm offenbar fest

Iveco wird sich der neuen Übereinkunft zufolge auf die weitere Entwicklung und Vermarktung von Sattelzugmaschinen mit alternativen Antrieben wie Wasserstoff für den europäischen Markt fokussieren, Nikola dagegen auf seine Aktivitäten in Nordamerika.

Die Iveco Group übernehmen vollständig das Joint Venture in Ullm. Außerdem erhält die Iveco Group eine Lizenz zur Weiterentwicklung der Fahrzeugsteuerungssoftware für die gemeinsam entwickelten Sattelzugmaschinen. Nikola erhalte hingegen von Iveco die Lizenz für die Iveco-S-WAY-Technologie für Nordamerika und die damit verbundene Lieferung von Komponenten. Zudem werde Nikola Miteigentümer des geistigen Eigentums der ersten Generation der eAchse, einer Technologie, die zusammen mit der Antriebsstrangmarke FPT innerhalb der Iveco Group entwickelt wurde.

Das zahlt Iveco für die Anteile von Nikola

Als Kaufpreis für die Übernahme zahlt Iveco laut Mitteilung 35 Millionen US-Dollar und erwirbt zudem 20 Millionen Nikola-Aktien. Aktuell notiert die Aktie ziemlich genau bei einem Dollar, was also 20 Millionen Dollar entsprechen würde. Iveco gibt weiter an, diese Kapitalkosten durch seine „verfügbare Liquidität zu decken“ und die Ausgaben „durch die Generierung von Cashflow auffangen zu können“. weiter heißt es: Die Iveco Group und Nikola arbeiten weiterhin auf dasselbe Ziel hin: die Energiewende zur klimaneutralen Mobilität der Zukunft anzuführen. Die Regelungen stehen unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden.

Neun Jahre nachdem in Ulm der letzte Laster vom Typ Stralis in Ulm produziert wurde, waren 2021 die Erwartungen groß, als die Bänder bei Iveco wieder wieder anliefen. Der Name Nikola wird in Zukunft in Ulm wohl nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Eine Einschätzung von Iveco, ob der Schritt für den Standort im Ulmer Donautal mehr bedeutet, als den Wegfall des Nikola-Logos, war für unsere Redaktion am Dienstag nicht zu bekommen. (AZ/heo)