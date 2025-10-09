Iveco weiht modernisierte Teststrecke im Ulmer Donautal ein

Iveco investiert in die Zukunft der Nutzfahrzeugentwicklung in Ulm: Auf dem seit Ende der 80er-Jahren bewährten Testgelände in Ulm entstand nun eine umfassend modernisierte und erweiterte Teststrecke. Der Rundkurs ist 1600 Meter lang mit 42-Grad-Steilkurven (90 Prozent). Das Testgelände für moderne Lkws, Busse und Spezialfahrzeuge ist insgesamt rund 150.000 Quadratmeter groß.

„Die Investition in die Teststrecke im mittleren zweistelligen Millionenbereich ist ein starkes Signal der Iveco Group für die Zukunft des Standorts Ulm. Damit wird deutlich, welche Bedeutung unser Standort und unsere Belegschaft für die Fahrzeugentwicklung haben“, sagte Wilfried Schmid, Betriebsratsvorsitzender des Gemeinschaftsbetriebsrates von Iveco, Evco und Magirus, bei der Eröffnung der Strecke. „Die Einweihung unserer modernisierten Teststrecke in Ulm steht für unser kontinuierliches Engagement für Innovation und technische Exzellenz. Gleichzeitig stärkt sie maßgeblich unsere Fähigkeit, Fahrzeugtechnologien der nächsten Generation zu testen, zu validieren und deren Entwicklung zu beschleunigen“, betonte Marco Liccardo, Chief Technology & Digital Officer, bei der Iveco Group.

Im November 2023 starteten die Arbeiten. Zur Gewährleistung eines effizienten Baustellenbetriebs wurden zwei separate Zufahrten errichtet – so konnten über 21.000 Lkw-Fahrten auf das Gelände erfolgen, ohne das übrige Iveco-Werksgelände oder den Verkehr im Donautal zu beeinträchtigen, teilt das Unternehmen mit. Allein für die Asphaltdeckschicht auf der Fahrdynamikfläche waren rund 36.000 Tonnen Asphalt erforderlich.

Nach Abschluss aller Asphalt- und Technikarbeiten stehen ab sofort auf dem Iveco-Testgelände wieder sämtliche modernen Prüfeinrichtungen für Brems-, Geräusch-, Steigungs- und Hochgeschwindigkeitstests zur Verfügung. Darüber hinaus lassen sich auf der neu geschaffenen Fahrdynamik-Fläche alle Arten von Fahrerassistenz- und Sicherheitssystemen bis zum automatisierten Fahren testen. (AZ)