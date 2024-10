Bereits zum zweiten Mal lädt die United Swing Band zu einem Frühschoppen im GenerationenTreff Ulm, ein. Die Band, die in ihren Ursprüngen auf eine Ulmer Schulband der 1950er Jahre zurückgeht, verspricht wieder einen „beswingten“ Morgen. Am Freitag, 18. Oktober 2024, 11 Uhr findet der Jazz-Frühshoppen mit der United Swing Band statt. Die Veranstaltung ist im GenerationenTreff in Ulm, Grüner Hof 5, in Ulm. (AZ)

