Jazz, Rock und "Psychedelic Pop": Hellmut Hattler plant Konzert im Roxy

Der Ulmer Jazzrocker und Bassist Hellmut Hattler gastiert am 6. Oktober im Ulmer Roxy. Der Vorverkauf hat begonnen.

Hellmut Hattler ist Ulmer - und er ist über Stadt- und Landesgrenzen bekannt als Musiker, als Bassist von Kraan, "Tab Two", "SIYOU'n'HELL" und anderen Formationen, zwischen Jazz, Rock und Elektro. Jetzt kündigt er an, dass er am Donnerstag, 6. Oktober, um 20 Uhr, ein Konzert in der Cafébar des Ulmer Roxy geben wird.

Hellmut Hattler spielt im Oktober 2022 im Ulmer Roxy

Hattler ist Echo-Preisträger und ein Musiker, der viele Genres aufgreift, mischt und neu gestaltet. Seit einigen Jahren konzentriert er seine Energie auf sein Projekt "HATTLER". Neun Alben hat diese Band-Formation schon hervorgebracht, von "No Eats Yes" bis zum neuesten Werk "Sundae", das Elektronik und Gesang mit handgemachten Klängen verknüpft. Tourneen haben die Band schon wiederholt auf Festivals in China gebracht.

Fola Dada, Torsten de Winkel und Oli Rubow sind Teil von HATTLER

Einen Mix aus Clubsounds, "Psychedelic Pop" und neuem Jazz verspricht das Konzert im Ulmer Roxy. Die Show wird zusätzlich von Live-Videoprojektionen unterstützt. HATTLER tritt auf mit Sängerin Fola Dada, Torsten de Winkel an der Gitarre, dem Schlagzeuger Oli Rubow und Hellmut Hattler selbst am Bass. Der Vorverkauf hat begonnen. Alle Info unter www.roxy.ulm.de. (AZ)

