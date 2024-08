Jazztrompeter Till Brönner kündigt Weihnachtskonzert in Ulm an

Auf seiner „Silent Night“-Kirchentour 2024 kommt Till Brönner, einer der erfolgreichsten Jazzmusiker Deutschlands, auch in Ulm vorbei. Am Donnerstag, 12. Dezember, um 20 Uhr, gibt er in der Pauluskirche ein Konzert. Brönners Weihnachtstourneen sind mittlerweile Tradition und wie heißt es so schön: Mit Traditionen soll man nicht brechen. In neuem musikalischem Gewand und mit kleiner Besetzung bringt Till Brönner dem Publikum das, was es in der Vorweihnachtszeit so sehr wünscht: Ruhe und Besinnlichkeit. In sorgfältig ausgewählten Kirchen sorgt der sechsfache ECHO-Preisträger mit seiner „Silent Night“ dafür, dass wir diese auch wirklich erfahren und genießen können.

Brönner studierte Jazztrompete an der Hochschule für Musik in Köln. Sein erstes eigenes Album „Generations of Jazz“ mit Ray Brown, Jeff Hamilton, Frank Chastenier und Grégoire Peters erschien 1993 und erhielt auf Anhieb den Preis der Deutschen Schallplattenkritik. In der Folge spielte er mit internationalen Jazzgrößen wie Dave Brubeck, Tony Bennett, Mark Murphy, James Moody, Monty Alexander, Nils Landgren sowie Klaus Doldinger und Joe Sample. Bei den hochkarätigen Konzerten von Till Brönner mit erstklassigen Bandmitgliedern zeigt er dem Publikum auf beeindruckende Weise, was er aus seiner Trompete herausholen kann. „Till Brönner, dieser smarte Jazzmusiker, ist auch als Showman und Entertainer ein Profi mit erlesenem Geschmack“, applaudiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung dem Ausnahmetalent, der die musikalische Atmosphäre von Trompete und Jazz populär machte.

Karten für das Ulmer Konzert gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen sowie online auf www.provinztour.de. (AZ)