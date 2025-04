JBU bekommt neuen Dirigent und neuen Vorstand

Generationswechsel? Die Junge Bläserphilharmonie Ulm (JBU) beweist, was hinter dem viel strapazierten Wort steckt. Nicht nur, dass der 38-jährige Nersinger Lukas Weiss die musikalische Leitung von Josef Christ übernimmt, der das Ensemble gut 30 Jahre erfolgreich leitete. Auch das Durchschnittsalter des JBU-Vorstands hat sich nach einer neuerlichen Vorstandswahl innerhalb eines Jahres mehr als halbiert. Das teilt der Verein mit.

Das ist der neue Vorstand

Michael Leibinger, Michael Bösl, Hans-Uli Thierer – gut drei Jahrzehnte lang bildete dieses Trio den Vorstand der Jugendblasorchester der Jungen Bläserphilharmonie Ulm. Im Laufe des vergangenen Jahres entschieden alle drei, ihre Posten abzugeben. Auf Leibinger folgte zunächst Patrik Schleicher, dann auf auch Bösl und Thierer Lucas Noerpel-Schneider und Angelina Botzenhart, die erste Frau im JBU-Vorstand und Enkeltochter des Gründers der JBU, Udo Botzenhart. 1961 nach dem Vorbild der Knabenmusik Zürich als rein männliches Orchester unter dem Namen Ulmer Knabenmusik gegründet, hat sich der Verein vor mehr als zwei Jahrzehnten Mädchen und jungen Frauen geöffnet und dann auch umbenannt in Junge Bläserphilharmonie Ulm.

Dank für jahrzehntelanges Engagement in der Vereinsführung

Vorsitzender Patrik Schleicher dankte Bösl und Thierer fürs langjährige ehrenamtliche Engagement. Man werde die Arbeit im Sinne der Vorgänger fortsetzen, aber auch die eine oder andere neue Note ins Spiel bringen. Vor allem mit Bösl endet eine Ära bei der JBU. Er gehörte als Flötist dem Gründungsorchester an und war nach dem Ausscheiden als aktiver Musiker sechs Jahrzehnte im Vereinsvorstand tätig. Schon vor einigen Jahren wurde Bösl für dieses Wirken mit der Ulmer Bürgermedaille ausgezeichnet. Aus seinem letzten Finanzbericht geht hervor, dass die JBU hier nach wie vor auf einem grundsoliden Fundament steht. Dies ermöglicht es unter anderem, dass der Verein die jährlich stattfindende Konzertreise – in diesem Sommer nach Südfrankreich – so stattlich bezuschussen kann, dass es für die Eltern erschwinglich bleibt. (AZ)