Ulm

vor 50 Min.

Ein Bild in 15 Minuten: Künstler István de Meter malt jeden Tag ein Porträt

Lokal In den Räumen der Künstlergilde sind aktuell mehr als 100 Werke des Ulmer Künstlers István de Meter zu sehen.

Von Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

"Kunst ist meine Berufung, Lehrer mein Butterbrot", sagt István de Meter, wenn man ihn nach seiner Arbeit fragt. In seiner aktuellen Ausstellung in den Räumen der Ulmer Künstlergilde sind allerdings auch Bezüge zu seinem "Brot und Butter"-Job an der Volkshochschule Ulm zu sehen, wo er Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. In den Pausen porträtiert er seine erwachsenen Schülerinnen und Schüler.

