Jetzt geht's los: Der Aufbau des Ulmer Weihnachtsmarkts beginnt

Der Advent naht und auf dem Ulmer Münsterplatz wurde mit dem Aufbau des Weihnachtsmarkts begonnen. Wie lange der Budenzauber dauert.

Nachdem der Weihnachtsbaum auf dem Ulmer Münsterplatz steht und der Märchenwald am südlichen Münsterplatz in weiten Teilen steht, wurde jetzt auch mit dem Bau der 120 Buden begonnen. Fertig müssen die Stände am Montag, 21. November, sein, wenn der Weihnachtsmarkt feierlich eröffnet wird.

Planmäßig dauert der Budenzauber bis Donnerstag, 22. Dezember. Und wohl niemand hofft und glaubt, dass auch dieses Jahr ein vorzeitiger Abbruch wie im vergangenen Jahr möglich wird. Die 85 Wochenmarkt-Stände werden dem Weihnachtsmarkt weichen müssen. (AZ)