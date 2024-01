Demo gegen die AfD jetzt auch in Ulm: "Gemeinsam gegen Hass und Hetze"

Eine überparteiliche Kundgebung unter dem Motto „Gemeinsam gegen Hass und Hetze der AfD. Für unsere Demokratie!“ ist am Samstag in Ulm geplant.

Die Veranstaltung findet diesen Samstag, 20. Januar, um 15.30 Uhr auf dem Münsterplatz in Ulm statt. Die Organisatorinnen und Organisatoren der Kundgebung setzen sich für den Schutz der Demokratie ein und betonen die unerlässliche Notwendigkeit einer lauten Mehrheit, die sich für demokratische Werte und Menschenrechte einsetzt und sich gleichzeitig gegen das alarmierende Auftreten der AfD stellt.

In Ulm gegen Hass und Hetze

Die Demonstration steht im Zeichen des Engagements gegen Hass und Hetze, insbesondere im Kontext der Rechercheergebnisse des Medienhauses Correctiv. Diese berichten über ein Geheimtreffen von AfD-Politikern und Rechtsextremen, bei dem ein „Masterplan“ zur „Remigration“ vorgestellt wurden.

Mit dem gerade zum Unwort des Jahres gekürten Begriff meinen Rechtsextreme in der Regel, dass eine große Zahl Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang. Dem Medienhaus Correctiv zufolge wurde bei dem Treffen drei Gruppen genannt: Asylbewerber, Ausländer mit Bleiberecht und "nicht assimilierte Staatsbürger". Die Enthüllungen haben eine Debatte über ein AfD-Verbotsverfahren befeuert – und viele Menschen in Deutschland motiviert, sich gegen Rechtsextremismus zu positionieren. In den vergangenen Tagen gab es in vielen Städten große Demonstrationen gegen rechts. Am Samstag nun auch in Ulm.

Alle demokratischen Organisationen und Einzelpersonen seien herzlich eingeladen, sich an der Demonstration zu beteiligen und ein starkes Zeichen für die demokratischen Grundwerte unserer Gesellschaft zu setzen. Der RPJ betont in der Einladung, dass Hass und Hetze sowie extremistische Positionen auf dieser Demonstration keinen Platz haben. Die Organisatorinnen und Organisatoren hoffen auf eine zahlreiche Teilnahme und ein vereintes Eintreten für die demokratischen Prinzipien, die das Fundament der Gesellschaft bilden. Der RPJ freue sich über die zahlreiche Unterstützung von Ulmer Organisationen und Verbänden. (AZ)

