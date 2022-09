Ulm

06:31 Uhr

Jörg Stocker brachte die Perspektive in die Ulmer Kunst

Die Anbetung der Heiligen Drei Könige malte der Künstler ursprünglich für die Pfarrkirche in Unterknöringen. Im Laufe der Jahrhunderte fand das Bild jedoch seinen Weg in den Augsburger Dom.

Lokal In diesem Teil unserer Serie zu Ulmer Künstlern geht es endlich auch um die Malerei. In den Bildern Jörg Stockers zeigt sich der Übergang vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit deutlich.

Von Ralph Manhalter

Nachdem in den vergangenen Folgen unserer Serie zu Künstlern aus Ulms Blütezeit zumeist von Holzschnitzern und Steinbildhauern die Rede war, ist nun das malende Gewerbe an der Reihe. Auch diese Kunst gehörte selbstverständlich zur Ulmer Schule, arbeiteten die Meister doch, wie bereits mehrmals erwähnt, eng und sogar zumeist freundschaftlich zusammen. Ein Hochaltar hat in der Regel mehrere Väter: Der Schreiner, welcher das Gehäuse anfertigt, der Bildschnitzer für die reichliche Figurenwelt und eben einen Maler zur Gestaltung der Flügelaltäre. Später entwickelte sich daraus noch der spezielle Beruf des Fassmalers - was allerdings nichts mit dem Behältnis für alkoholische Getränke zu tun.

