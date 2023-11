Ulm

Joo Kraus und das Sirius Quartett bringen das Ulmer Cocomo zum Beben

Plus Im Rahmen der Reihe "Joo meets" steht der Ausnahmetrompeter Joo Kraus mit dem Streichquartett Sirius auf der Bühne des Cocomo. Die Gäste erleben ein denkwürdiges Konzert.

Von Stefan Kümmritz

Es war ein außerordentliches Konzert, das der Ulmer Trompeter Joo Kraus mit dem New Yorker Streichquartett Sirius am Mittwochabend im voll besetzten Ulmer Cocomo-Club bot – und damit die Reihe "Joo meets" um einen herausragenden Auftritt erweiterte. "Gewöhnungsbedürftig" lautete der Kommentar eines Besuchers zur Pause. Aber wunderbar spannend und musikalisch absolut hochwertig, was das Publikum immer wieder mit starkem Beifall honorierte. Klar, wenn ein ausgezeichneter Jazztrompeter ein Konzert gemeinsam mit vier hochdekorierten Streichern gibt, erwartet die Zuhörer und Zuhörerinnen etwas Außergewöhnliches – und so war die Musik der fünf grandiosen Könner auch.

Joo Kraus begeistert mit dem Quartett Sirius das Publikum im Cocomo

Über den Ulmer Trompeter Joo Kraus, den fünffachen Jazz-Award-Preisträger, zweifach Grammy-Nominierten und Gewinner des Echo-Jazzpreises muss man nicht viel sagen. Und Kennern ist auch das Sirius Quartett mit Fung Chern Hwei (Violine), Gregor Hübner (Violine), Sunjay Jayaram (Viola) und Jeremy Harman (Cello) ein Begriff. Das Quartett gehört längst zu den Stars der zeitgenössischen Musik, wobei alle vier Musiker eine klassische Ausbildung genossen haben und auch Jazz-Einflüssen gegenüber offen sind. Sie haben in großen Konzertsälen auf der ganzen Welt gespielt, fühlten sich aber offensichtlich auch im für solche Konzerte bestens geeigneten Cocomo wohl. Es war auffällig, wie Joo Kraus den Streichern oft das musikalische Feld überließ und nur selten den dominanten Part spielte. In seiner Moderation pries er die Musik des Sirius Quartetts als neu, modern und urban an, womit er dem Publikum nicht zu viel versprach.

