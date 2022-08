Joris eröffnet neue Saison im Roxy

Das Ulmer Roxy startet im September in seine Hallensaison. Joris macht den Anfang eines spannenden Programms.

Nach einer abwechslungsreichen Open-Air-Saison mit dem Soundgarten wechselt das Roxy wieder auf Hallenkonzerte. Los geht es am 9. September mit dem deutschen Liedermacher Joris – bekannt vor allem für seinen Hit "Herz über Kopf" und Auftritte in der Show "Sing meinen Song" 2021.

Joris plant ausgedehnte Hallentournee

Für eine kurze, gefühlt nicht enden wollende Zeit war das Leben von Joris komplett auf den Kopf gestellt: kaum Konzerte oder Festivalauftritte und jede Menge freie Kapazitäten. Doch inzwischen ist der Singer-Songwriter in neuer Stärke wieder dort zurück, wo er sich schon immer am wohlsten gefühlt hat – auf der Bühne. Im Sommer spielte er über 30 Open-Air-Shows quer durchs Land. Dabei spielte er so viel live wie kaum ein anderer deutscher Act in diesem Jahr. Nun geht es für ihn bei einer ausgedehnter Hallentournee weiter. Ursprünglich war die "Willkommen Goodbye"-Tour schon für den Frühling 2022 geplant, musste aber auf den Herbst verlegt werden.

Die freie Zeit im Tourbus hat Joris genutzt, um an neuen Tracks zu schrauben, die auf der Deluxe-Edition des aktuellen Studioalbums "Willkommen Goodbye" zu hören sein werden. Die fünf neuen Songs ergänzen das Album, das bereits im Frühjahr 2021 erschien. Fast gleichzeitig startete damals die achte Staffel von "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert", bei der Joris für emotionale TV-Momente sorgte. Bei seinen Konzerten will er nicht nur mit seinen Hits begeistern, sondern auch ruhige und nachdenklich Momenten liefern.

Das ist im September im Roxy noch geboten

Im Roxy geht es im September bunt weiter, unter anderem mit einem Poetry-Slam (10. September), Konzerten etwa von Buntspecht (14. September) oder Bukahara (15. September) oder Veranstaltungen des Tanzlabors (offene Probe am 17. September im Rahmen der Kulturnacht, Playlab Rhythm & Flow am 18. September). (AZ)

