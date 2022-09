Ulm

Joris zeigt sich beim Konzert im Roxy als glücklicher Sänger vor seinen Fans

Liedermacher Joris gab im Roxy in Ulm einen umjubelten Auftritt. Natürlich durfte „Herz über Kopf" nicht fehlen.

Lokal Die Stimmung beim Konzert in Ulm ist euphorisch. Warum Joris so gern im Roxy spielt und was der sympathische Liedermacher seinem Publikum ans Herz legt.

Von Ralph Manhalter

Ein besonders inniges Verhältnis pflegt Joris zum Roxy. Nicht nur, dass er dort schon des Öfteren gastierte, es sei vielmehr die familiäre Atmosphäre, die dem Künstler an der Ulmer Konzerthalle so behagt: Es sei ein „Ein stadioneskes Wohnzimmer“. Diese Zuneigung kennzeichnete dann auch den vergangenen Freitagabend. Was wir sahen, war ein losgelöster, überaus glücklicher Sänger inmitten seiner jubelnden Fangemeinde.

