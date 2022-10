Botschafter des unkomplizierten Humors: Jürgen von der Lippe punktet in Ulm

Plus Sein Hawaiihemd ist noch immer sein Markenzeichen. Jürgen von der Lippe füllt das Congress Centrum - und punktete mit unverbrauchtem Charme.

Schon der erste Satz des Abends sitzt. Gemütlich tritt Jürgen von der Lippe auf die Bühne des CCU und grinst ins Publikum: „Die Altersmilde hat mich voll am Wickel. Das Testosteron – das Kämpferbenzin – wird weniger. Darum bin ich so milde. Bei Frauen ist das im Alter umgekehrt“. Applaus. Den der Komiker sofort aufnimmt: „Ich weiß schon, warum sie applaudieren. Ihnen ist kalt!“