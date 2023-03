"Jugend forscht": Das sind die Gewinner aus Ulm

"Jugend forscht" wird immer größer: Mit 15 Gruppen und 29 Teilnehmenden wurde 2004 begonnen, diesmal waren 43 Gruppen mit 89 Jugendlichen am Start.

Zum 20. Mal veranstaltete die Innovationsregion Ulm in diesem Jahr den Regionalwettbewerb "Jugend forscht". Nun wurden in der Donauhalle Ulm in einer Feierstunde die Preise übergeben. Diese Schülerinnen und Schüler aus Ulmer Schulen durften sich in die Siegerlisten eintragen.

Teilnahme am Innovationstag der Wieland Werke

Die 58. Runde von Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb steht unter dem Motto "Mach Ideen groß!". Ganz groß: Das Projekt "Drohnen und Mehrwegboxen –Die Zukunft der Logistik?" begeisterte die Jury-mitglieder im Fachgebiet Technik der Sparte Jugend forscht. Jacob von Abbema, 17, vom Hans und Sophie- Scholl-Gymnasium Ulm wurde dafür nicht nur mit dem ersten Preis ausgezeichnet, sondern gewann auch den Uhlmann Preis Pharma Packaging der Laupheimer Firma Uhlmann Pac-Systeme und die Teilnahme am Innovationstag bei den Wieland Werken.

Laura-Franziska Heintz, 16, vom Albert-Einstein-Gymnasium Ulm-Wiblingen zeigt ihr Projekt "Klein, modular, erweiterbar – smarte Energiemessung mit kleinem Mikroconroller". Foto: Innovationsregion Ulm

Neben den Regionalsiegen wurden noch zwei interdisziplinäre Projekte ausgezeichnet, die sich damit ebenfalls für die Teilnahme am Landeswettbewerb qualifiziert haben. Unter anderem Laura-Franziska Heintz, 16, vom Albert-Einstein-Gymnasium Ulm-Wiblingen. Ihr Projekt "Klein, modular, erweiterbar – smarte Energiemessung mit kleinem Mikroconroller" bescherte ihr gleich einen ganzen Preisreigen: Sie wurde zudem mit dem Sonderpreis "Qualitätssicherung durch zerstörungsfreie Prüfung" sowie mit dem Sonderpreis "Energiewende & Klimaschutz" bedacht. Darüber hinaus wurde ihr der Wieland-Preis "Technik" verliehen.

Am 20. Regionalwettbewerb der Innovationsregion Ulm gingen 89 Kinder und Jugendliche mit insgesamt 43 Projekten in den Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik an den Start.

So geht es weiter mit den Siegern von "Jugend forscht" aus Ulm

Die Regionalsieger-Teams reisen nun zu den Landeswettbewerben "Jugend forscht" und "Schüler experimentieren" und haben dort in der Sparte "Jugend forscht" die Möglichkeit, sich für den Bundeswettbewerb (18. bis 21. Mai) in Bremen zu qualifizieren.

Neben forschender Jugendlicher gibt es auch den Bereich für Jüngere: Schüler experimentieren. Tibor Lato (elf) vom Scholl-Gymnasium beschäftigte sich damit, wie schnell Zähne wachsen, und dokumentierte dafür das Wachstum der Schneidezähne seiner Schwester Emma. Die drei Schüler des Schubart-Gymnasiums, Paul und Jan Steidle, 13, sowie Timo Raasholm (zwölf) gewannen bei Schüler experimentieren mit ihren 6000-V-Luftballons den ersten Preis.