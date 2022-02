"Jugend forscht" in Ulm: Wenn die Körperwärme den Handyakku lädt

Plus Junge Erfinderinnen und Erfinder haben sich wieder beim Wettbewerb "Jugend forscht" gemessen. In Ulm wurden wieder spannende Ergebnisse junger "Käpsele" präsentiert

Das Handy mit Körperwärme wieder aufladen? Eine Autotür, die nirgendwo mehr dagegen stößt? Virenfreie Klassenzimmer? All das waren Fragen, mit denen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der diesjährigen Regionalausscheidung des Wettbewerbs " Jugend forscht" befassten. Diesmal waren wieder interessante Ideen dabei.