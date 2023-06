Jugend musiziert: Gleich drei Erstpreisträger aus Ulm

Drei Jungmusiker aus Ulm konnten sich beim Bundeswettbewerb durchsetzen. Maren Eisele und Jonas Vullinghs gewannen als Duo mit dem Saxophon, Dascha Klimas am Klavier.

Großer Erfolg für drei junge Ulmer: Zwei erste Preise beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ sind auch in der Stadt, in der es viele junge Musiker und Musikerinnen gibt, ungewöhnlich. Das Saxophon-Duo Maren Eisele und Jonas Vullinghs, beide Orchestersprecher der Jungen Bläserphilharmonie Ulm, und die Pianistin Dascha Klimas kürten die Juroren beim Wettbewerb in Zwickau zu Bundessiegern.

Für Maren Eisele und Jonas Vullinghs, die sich über die von Josef Christ geleitete JBU seit langer Zeit kennen, aber erst seit dem vergangenen Herbst als Saxophon-Duo spielen, war es der größte Erfolg ihrer Laufbahn bei Jugend musiziert – und für Maren Eisele zugleich der letzte. Die 20-Jährige nahm zum neunten Mal bei „Jugend musiziert“ teil und hatte sich schon mehrfach für den Bundeswettbewerb qualifiziert, aber zu den allerbesten der Republik zu gehören, das hatte sie noch nie erreicht. Mit knapp acht Jahren entschied sie sich – wie Jonas Vullinghs auch – nach einem Tag der offenen Tür an der Musikschule für das Instrument Saxophon. "Aber ich hatte vorher schon jahrelang andere Musikinstrumente gespielt. Meine erste Plastik-Blockflöte bekam ich zum ersten Geburtstag", erinnert sie sich lachend. Der 17-jährige Jonas Vullinghs dagegen hatte vor der Entscheidung fürs Saxophon, die er auch mit acht Jahren traf, nur kurz Percussion-Unterricht.

Eine Orchesterkarriere mit dem Saxophon ist schwierig

Aus Elternhäusern, in denen die Musik – aktiv oder passiv als Konzertgänger – eine große Rolle spielt, kommen beide. Und natürlich ist mit dem Bundessieg zwar ein Höhepunkt der persönlichen Laufbahn erreicht, aber nicht das Ende: Maren Eisele, die nach dem Abitur am Humboldt-Gymnasium als Au-pair nach Paris ging, will Musik studieren, sie möchte Musiklehrerin werden – am liebsten an einem Gymnasium. "Ich denke, dass das ein Beruf ist, in dem ich täglich Neues erleben kann, und in dem die Musikvermittlung mit Sozialem kombiniert ist. Beruflich in einem Orchester zu spielen, ist mit dem Instrument Saxophon nicht einfach: Das Saxophon wurde erst 1840 erfunden – und genau der Umstand, dass es für das Instrument eigentlich nur neuere Literatur gibt, war auch eine Schwierigkeit im Wettbewerb, denn es musste auch ein barockes Werk mit dem Saxophon interpretiert werden, das sonst vor allem für Jazz oder Neue Musik und in Combos und Big Bands eingesetzt wird. Jonas Vullinghs macht gerade Abitur und wird danach zunächst ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Deutschen Roten Kreuz in Ulm machen – beim Tafelladen. Der Musik aber bleibt er bestimmt auch danach im Studium – das eher ein Technisches sein soll – treu. "Ich habe vor, im Uniorchester oder in der Uni-Big Band zu spielen."

Dascha Klimas will Pianistin werden

Die jüngste unter den Ulmer Bundessiegern ist die 15-jährige Dascha Klimas. Das älteste von vier Kindern des ukrainischen Musikers Oleksandr Klimas und seiner Frau war bereits zweimal im Duo, darunter einmal mit ihrer Schwester Sascha, beim Bundeswettbewerb. Solistisch war Zwickau aber die erste Bundeswettbewerbsteilnahme – die zum großen Erfolg führte.

Dascha Klimas hat einen ersten Preis beim Bundeswettbewerb von Jugend musiziert erreicht. Sie will Pianistin werden. Foto: Dagmar Hub

Dascha absolviert nahezu täglich ein Mammutprogramm: Sie kombiniert Gymnasium mit einem Gaststudium an der Münchner Hochschule für Musik und Theater, das sie vor vier Jahren begann. Am liebsten würde sie schon zum Herbst nach München ziehen, um die Zeit der Zugfahrten einzusparen – und das Abitur als Fernabitur machen. Denn sie gibt offen zu: Die Musik bedeutet dem zielorientierten Mädchen mehr als ein supergutes Abitur, und sie will auf jeden Fall von Beruf Pianistin werden, Konzertsäle füllen. Im vergangenen Jahr durfte sie einen Meisterkurs machen bei Alexander Krichel, und Dascha nimmt bereits seit Jahren an vielen Wettbewerben teil. Vor Mozart hat sie Heidenrespekt, seine Musik empfindet sie als besonders schwer zu interpretieren.

Lesen Sie dazu auch

Termin: Dascha Klimas, ihre Schwester Sascha und Vater Oleksandr Klimas treten am Sonntag, 18. Juni um 18 Uhr im Ulmer Liederkranz mit einer "Klangreise in die Musikgeschichte der Ukraine" auf. Auf dem Programm stehen neben Werken von Klimas selbst auch solche unter anderem von Dmitri Bortniansky, Myroslaw Skoryk und Wiktor Kossenko.