Jugend musiziert: Warum gibt es heuer so viele Erstplatzierte?

Schüler der Ulmer Musikschule heimsen beim diesjährigen Regionalwettbewerb von "Jugend musziziert" 26 Mal die Bestnote ein. Warum war dieses Jahr so erfolgreich?

26 Mal die Höchstnote von 25 Punkten - und das bei einer Ausschreibung, die es durch eine ganze Reihe von Ensemblewertungen für die jungen Musikerinnen und Musiker nicht einfach gemacht hat: "Das ist schon gewaltig, ja", sagt Volker Konstantin Unseld vom Jugend musiziert-Organisationsteam der Ulmer Musikschule. Wie erklärt er sich die vielen Top-Wertungen?

Das hat sich an den Musikschulen geändert

Früher habe die Musikschule mittags zu klingen begonnen, erinnert sich Unseld. Heute tut sie das durch den verstärkten Nachmittagsunterricht erst ab etwa 15 Uhr, dafür bis in den frühen Abend hinein. Diese Veränderungen haben eine kleine Gemeinde derer geschaffen, "die es wirklich wollen", beobachtet Unseld. Sprich: Wer sich auf hohem Niveau selbst gewollt musikalisch engagiert, den schrecken auch spätere Unterrichts- und Übungszeiten nicht ab. "Das könnten auch Eltern oder Lehrer nicht durch Druck bewirken." Eine Änderung sei deutlich zu beobachten: Duos oder Ensembles kommen inzwischen oft aus Familien, sodass gemeinsames Musizieren problemloser möglich ist als innerhalb von Duos, die durch den Nachmittagsunterricht mehr organisieren müssen, um zusammenzukommen. "Sonst ist es als Ensemble praktisch nur noch bei gleichen Unterrichtszeiten zu bewerkstelligen." Wenn Klavier solo gewertet wird, gebe es beispielsweise sehr viel mehr Teilnehmer als beim diesmal gewerteten Klavier vierhändig oder an zwei Klavieren.

Das Niveau bereits von Regionalwettbewerben sei heute ein sehr starkes, beobachtet Unseld. Stolz ist man in Ulm natürlich auch auf jene jungen Musiker wie Jonas Vullinghs, der im letzten Jahr Bundeserstpreisträger in der Sparte Saxophon war, und der auch dieses Jahr wieder mit der Höchstwertung in den Landeswettbewerb geht.

Überdurchschnittlich gut schnitten, wie bereits berichtet, auch die Jungmusikerinnen und -musiker aus dem Landkreis Neu-Ulm ab.